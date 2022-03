Jan Vreman interim-trainer De Graafschap

De Graafschap snakt naar thuiszege op ‘angstge­gner’ Jong AZ; basisren­tree lonkt voor Verbeek

DOETINCHEM - De Graafschap is zes duels op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie, maar de druk op de Doetinchemse club is groot in aanloop naar het thuisduel van vrijdag (20.00 uur) met angstgegner Jong AZ. De eerstedivisionist moet winnen om de groeiende onrust weer even de kop in te drukken én iets te doen aan het thuissyndroom.

