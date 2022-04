Jan Vreman: ‘Niets meer in eigen hand’

,,Plaats negen, daar zullen we op eindigen", zei Vreman na het nieuwe puntenverlies op De Vijverberg. ,,Wij willen volgende week vrijdag het seizoen goed afsluiten bij Jong Ajax, maar zijn afhankelijk van de resultaten van andere ploegen (FC Eindhoven, Almere City FC en eventueel Roda JC, red.).”

Als FC Eindhoven op 6 mei de laatste competitiewedstrijd bij FC Volendam wint, dan is die ploeg winnaar van de vierde periode en gaat De Graafschap alsnog de play-offs in. Verspeelt FC Eindhoven punten, dan is het afwachten wat Almere City FC in het slotduel met Jong AZ doet. Indien de ploeg uit Almere de vierde periode wint, zit het seizoen van De Graafschap er na volgende week vrijdag definitief op.

Bij winst op Jong PSV had De Graafschap ook nog kans op de achtste plek gehouden. ,,We begonnen goed en over het eerste half uur ben ik tevreden", zei Vreman. ,,Daarna werd het rommeliger, ook omdat wij onrustig aan de bal werden. We leden te snel balverlies en daardoor kregen we ook minder druk op Jong PSV. Toen kon je ook zien dat zij goed kunnen voetballen.”

Na de 1-1 van Johan Bakayoko na een uur spelen, probeerde De Graafschap het nog wel met opportunistisch spel en kreeg ook nog een aantal goede kansen. Vreman: ,,Het is jammer dat we weer punten verspelen, want de laatste tijd is de sfeer in het stadion geweldig. Er is echt een klik. Dan is het jammer dat de resultaten achterblijven.”