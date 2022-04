Jan Vreman: ‘We zijn blij én teleurgesteld’

,,We zijn blij met het vertoonde spel, maar teleurgesteld over het resultaat. Ik denk dat er meer in had gezeten", zei Vreman.

,,Het was mooi om te zien", vervolgde Vreman. ,,We konden Emmen in grote gedeelten onder druk zetten en de wisselwerking met het publiek was mooi. Het is alleen zaak om nog meer controle te krijgen over de wedstrijd. Dat lukt ons al aardig, maar het kan nog beter.”

Vreman was tevreden over zijn spitsen. ,,Joey Konings heeft het goed gedaan en Sam Hendriks viel goed in. Hij is goed met de omstandigheden omgegaan.”

De Graafschap blijft, met nog vijf duels te gaan, op de achtste plek staan. Die geeft recht op deelname aan de play-offs. NAC Breda staat nu negende met drie punten minder maar ook één wedstrijd minder gespeeld. De Graafschap speelt nog tegen FC Volendam (uit), TOP Oss (thuis), Helmond Sport (uit), Jong PSV (thuis) en uit tegen Jong Ajax.