Jong De Graafschap degradeert naar hoofdklasse

DE MEERN - Jong De Graafschap is zondag naar hoofdklasse gedegradeerd. Het Doetinchemse beloftenteam leek dankzij een 1-4 zege op De Meern directe degradatie af te wenden, maar hoorde ruim na afloop dat concurrent Be Quick 1887 in extremis naast Jong Vitesse (3-3) was gekomen.

De ploeg van trainer Jan Vreman wist vooraf dat het zelf moest winnen van De Meern en dat Be Quick moest verliezen om de nacompetitie te halen. Kampioen Jong Vitesse leek zijn sportieve plicht te doen in Groningen, maar gaf in de slotfase een 1-3 voorsprong uit handen. Be Quick scoorde diep in blessuretijd gelijk en dompelde Jong De Graafschap in diepe rouw.

Ongeloof

,,Ongelooflijk, dit is heel zuur’’, baalde Vreman na afloop. ,,Wat we onszelf kunnen verwijten, is dat we niet meer wedstrijden hebben gewonnen. We waren afhankelijk en dat hebben we zelf zo ver laten komen. Degraderen is pijnlijk, deze klap moeten we met z'n allen verwerken.’’

Jong De Graafschap kreeg bij De Meern al snel een goede kans via Kyvon Leidsman, maar kwam na 12 minuten op achterstand. Doelman Nick van den Dam was kansloos bij een van richting veranderd schot van Zakaria El Bennay: 1-0. Reyer van Doorn zorgde 5 minuten later met een kopbal voor de 1-1.

Sabotic