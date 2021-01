Julian Lelieveld zet zichzelf in de spotlights bij De Graafschap

Daryl van Mieghem terug bij De Graafschap in uitduel bij Roda JC

14 januari DOETINCHEM - Aanvaller Daryl van Mieghem keert vrijdag terug in de selectie van De Graafschap. De kans bestaat dat Van Mieghem direct in de basis start in het uitduel met Roda JC in Kerkrade (aanvang 19.45 uur).