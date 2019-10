Jurjus blinkt uit bij De Graafschap: ‘Moeten vaker scoren om bovenin mee te doen’

Jurjus beaamde het na afloop direct: dat hij opnieuw de uitblinker was, was geen goed teken. De keeper hield zijn ploeg voor rust met meerdere reddingen overeind en moest ook na de pauze handelend optreden.

,,In thuiswedstrijden willen wij dominant zijn aan de bal, tegenstanders naar achteren drukken", zei de 25-jarige PSV-huurling. ,,Dat lukte, vooral voor rust, totaal niet. Ons spel moet nog een stuk beter. Het verschil met de vorige thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven (4-0 zege, red.) was enorm.”

Zesde clean sheet

Jurjus, die voor de zesde (!) keer in negen duels zijn doel schoonhield, had geen verklaring voor het matige optreden. ,,We hadden in de eerste helft moeite met hun speelwijze. Zij kregen veel kansen, vooral uit de omschakeling. Voor mij persoonlijk is het lekker om belangrijk te kunnen zijn. Maar ik heb liever dat ik minder te doen heb en we drie punten pakken.”