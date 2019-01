Jurrie Koolhof: prachtige speler, prettig mens

Jurrie Koolhof verkeerde afgelopen zomer nog in blakende gezondheid en stroopte als scout van FC Groningen de velden af, op zoek naar talent. Een paar maanden daarna kwam de kanker, waar hij een paar jaar eerder van genezen leek, terug en sloeg genadeloos toe. Maandag overleed hij in zijn woonplaats Duiven op 59-jarige leeftijd.

De nuchtere Groninger, die op 10 januari 1960 in Beerta het levenslicht zag, kende een geweldige periode als profvoetballer. Hij begon zijn loopbaan bij Veendam, maar zijn talent werd al snel opgemerkt door Vitesse. De Arnhemmers lijfden Koolhof in 1980 in. De technicus scoorde 31 keer in twee seizoenen en het leverde hem een contract op bij PSV.