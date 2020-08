Keiharde keuzes bij De Graafschap: Zit de spits die kwam van een eredivisieclub straks op de bank?

Die optredens leveren hem bij de Doetinchemse club, titelkandidaat in de eerste divisie, normaliter een basisplek op in het openingsduel van aanstaande maandag met FC Den Bosch.



Hamdaoui mag zich in dat geval tot de winnaars van de oefencampagne rekenen. De kwaliteiten van de aanvaller staan buiten kijf.



De dribbelaar, gezegend met een fraaie traptechniek, kan in de eerste divisie uit het niets een wedstrijd beslissen. Maar hij moet veel constanter worden om ook een vaste waarde te zijn. De concurrentie in de voorhoede bij De Graafschap is, in tegenstelling tot vorig seizoen, moordend.