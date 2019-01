Klaasen, Abena en Abdulahi mogen weg bij De Graafschap, club wil Hamdaoui verhuren

Doelman Etemadi op weg naar de uitgang bij De Graafschap

15 januari DOETINCHEM - Agil Etemadi is op weg naar de uitgang bij De Graafschap. Technisch manager Peter Hofstede van de Doetinchemse eredivisionist gaat ervan uit dat de 31-jarige doelman in de winterstop vertrekt en is op zoek naar een vervanger.