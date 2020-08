Klapvee, mondkapjes en gekke speeltijden, maar de eerste divisie barst eindelijk weer los

Snoei koestert piepjonge debutanten uit ‘gouden lichting’ De Graafschap

22 juli GROESBEEK/DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Mike Snoei is vol lof over twee aanstormende talenten: Jim van der Logt (16) en Jesper van Riel (15). De jeugdspelers maakten dinsdagavond hun officieuze debuut in de hoofdmacht in het oefenduel met De Treffers (1-4 zege).