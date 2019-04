Kleine nederlaag bij PSV kan als overwinning voelen, want De Graafschap heeft een bonuspunt in handen

De Graafschap boven de rode streep na late gelijkma­ker tegen AZ

6 april DOETINCHEM - De Graafschap staat - in ieder geval een dag - weer boven de rode streep in de eredivisie. De Doetinchemse club klom zaterdagavond dankzij een late gelijkmaker tegen AZ (1-1) naar de ‘veilige’ vijftiende plek. Het gelijkspel kwam in blessuretijd tot stand dankzij een eigen doelpunt van AZ-doelman Marco Bizot.