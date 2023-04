Koude douche voor De Graafschap tegen ADO

Voor de tweede week op rij schoot De Graafschap zichzelf in de voet. Na de kostbare verliespunten bij TOP Oss (3-3), hadden de Achterhoekers de nederlaag tegen het laffe ADO Den Haag gisteravond ook aan zichzelf te wijten. Slechte afronding in een goede eerste helft en veel te opportunistisch spel erna zorgden voor een koude douche toen ADO via een kopbal van Thomas Verheijdt in de 87ste minuut kreeg waar het absoluut geen recht op had: drie punten.