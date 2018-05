Lange rij bij verkoop finaletickets De Graafschap door storing

De wachttijd loopt daardoor op tot 1,5 uur, zeggen de met name oudere fans die in de rij staan. Volgens de club waren maandag aan het einde van de ochtend 6.500 tickets verkocht voor het treffen met Almere City FC. Volgens directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap kunnen fans zelf wel via internet kaarten bestellen. De club raadt fans af om naar het stadion te komen om een ticket te kopen.



De Doetinchemmers spelen zondag thuis de laatste van twee play-off wedstrijden om promotie naar de eredivisie tegen de ploeg uit Almere. De wedstrijd op De Vijverberg begint zondag om 16.45 uur, in het stadion is plek voor 12.600 mensen.



De Superboeren moeten donderdagavond eerst naar Almere. Die wedstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien op betaalzender Fox Sports 1. Ook is een live-verslag te volgen op deze website.