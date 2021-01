Leemans wil bij De Graafschap de klus van zijn neef Van den Boomen afmaken: ‘Deze club verdient promotie’

Leemans (25) wil meteen één ding duidelijk maken: hij is geen kopie van Van den Boomen. Ja, hij is net als zijn familielid gezegend met een fijne traptechniek. En allebei zitten ze vol creativiteit. ,,Maar verder zijn we andere types. De verschillen? Nou, ik ben bijvoorbeeld linksbenig. Bovendien probeer ik, denk ik, iets meer onder de spitsen te komen.”

De Graafschap huurt Leemans voor de rest van het seizoen van PEC Zwolle. De aanvallende middenvelder, die ook in de voorhoede uit de voeten kan, treedt in Doetinchem in de voetsporen van Van den Boomen (25). De spelmaker is afgelopen zomer, na de gemiste promotie van de Superboeren, vertrokken naar het Franse Toulouse.



,,Ik kom hier met hetzelfde doel. Ik wil promoveren”, benadrukt Leemans, die in navolging van Van den Boomen ook nummer 10 gaat dragen. Dan lachend: ,,Ja, ik moet de klus van Branco afmaken. Het wordt het niet makkelijk hem op te volgen. Hij heeft het goed gedaan bij De Graafschap.”