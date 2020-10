Lege Adelaarshorst is nu hol van de leeuw voor De Graafschap-voetballer Lieftink: ‘Mijn broer had het wel even moeilijk met mijn overstap’

Of hij de afgelopen dagen in zijn interviews iets beter op zijn woorden heeft gelet? Elmo Lieftink schudt zijn hoofd. ,,Kom op hè, zo spannend is het allemaal ook weer niet”, stelt de controleur van De Graafschap in aanloop naar de kraker van dinsdagavond tegen Go Ahead Eagles.

Mijn oudste broer heeft het ook best even moeilijk gehad met mijn overstap naar De Graafschap

Dan met een knipoog: ,,En ik hoef nu, in zo’n leeg stadion, toch niet bang te zijn voor fluitconcerten.”



Stiekem weet hij wel beter. Geen wedstrijd in de eerste divisie leeft zó bij de achterban als Go Ahead-De Graafschap en vice versa. De geboren Deventenaar hoeft alleen maar rond te kijken in zijn eigen familie. Zijn twee broers zijn fanatieke Go Ahead-aanhangers. De oudste van het stel is seizoenkaarthouder.