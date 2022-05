Lelieveld wil met De Graafschap de eredivisie in: ‘Geen enkele ploeg komt ons graag tegen in de play-offs’

De Graafschap O21 speelt na winst op FC Den Bosch op 14 mei kampioens­du­el in Deventer

De Graafschap O21 boekte zaterdagmiddag in De Vliert tegen FC Den Bosch een 1-3 zege in divisie 2A en kan op zaterdag 14 mei eventueel de titel pakken in een uitduel bij Go Ahead Eagles in Deventer.

7 mei