Lichte knieblessure voor De Graafschap-speler El Jebli

‘Een paar keer goed weggekomen’, maar Benschop is precies op tijd uitblinker bij De Graafschap

8:08 DOETINCHEM - De Graafschap blijft op koers voor lijfsbehoud in de eredivisie. Met de zwaarbevochten zege op Cambuur (2-0), dankzij twee doelpunten van uitblinker Charlison Benschop, is de eerste horde in de play-offs genomen. Om degradatie definitief te voorkomen, moet de Doetinchemse club nu in de finaleronde afrekenen met Sparta.