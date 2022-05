Lieftink verruilt De Graafschap voor Helmond Sport

De voetballer uit Deventer maakte in 2020 de overstap van Go Ahead Eagles naar De Graafschap. In zijn eerste jaar was Lieftink, opgeleid bij Vitesse, een sterkhouder in het elftal van trainer Mike Snoei. Hij scoorde tien keer. De Doetinchemse club liep dat seizoen op de slotdag promotie mis tegen nota bene Helmond Sport (0-0).