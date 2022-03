Lijdensweg De Graafschap duurt voort, fans roepen om vertrek Robbemond

In de laatste drie weken speelde De Graafschap thuis gelijk tegen FC Dordrecht (2-2), FC Den Bosch (0-0) en Jong AZ (0-0) en verloor van NAC (2-0) en maandagavond dus met dezelfde cijfers in Kerkrade. In de laatste 6 uur is er geen doelpunt meer gemaakt.

Robbemond greep na de wanprestatie bij NAC - De Graafschap verloor vrijdag kansloos met 2-0 van een zeer jeugdig NAC - in. Hij passeerde linksback Roland Baas en rechtsbuiten Mees Kaandorp. Op hun plekken kwamen Jonathan Vergara Berrio en Danny Verbeek. Voor de geschorste Jeffry Fortes kwam Joey Konings in het veld.

Met de andere spelers in de ploeg keek De Graafschap na tien minuten alweer tegen een achterstand aan. Eerst leed rechtsback Julian Lelieveld dom balverlies en vervolgens was er miscommunicatie tussen centrumverdediger Ted van de Pavert en doelman Hidde Jurjus. De bal rolde voor de voeten van de Duitser Patrick Pflücke die onbedaarlijk hard raak schoot: 1-0. Ook daarna waren de beste kansen in eerste instantie voor een ook niet imponerend Roda JC. Jurjus moest zich strekken op een inzet van Pflücke en spits Dylan Vente schoot na een goede aanval net naast.

Het eerste schot na rust was wederom van Roda JC, maar Jurjus keerde het schot van Pflücke zonder veel moeite. Roda JC werd steeds slordiger, maar het bleef zonder gevolgen. In de 72ste minuut schoot Roda JC-middenvelder Davy van den Berg binnen 10 seconden tweemaal keihard op de lat. Het was uitstel van executie, want in minuut 73 kopte Vente de 2-0 binnen.