Lion Kaak na moeilijk half jaar: ‘Zeuren heeft geen zin’

Met een gemiddelde van 6,19 en geen enkele gemiste speelminuut is doelman Hidde Jurjus onmiskenbaar de beste speler van De Graafschap in de eerste competitiehelft. Ondanks de dertig tegendoelpunten en de ronduit teleurstellende dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie onderscheidde Jurjus zich toch.