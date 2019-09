LIVE: Bijzonder weerzien Branco van den Boomen met oude ploeggenoten van FC Eindhoven

De Graafschap-trai­ner Mike Snoei geniet van vol uitvak in De Goffert

17 september NIJMEGEN - Mike Snoei was maandagavond opnieuw onder de indruk van de steun die De Graafschap had gekregen vanuit een uitpuilend uitvak in het het Nijmeegse Goffertstadion. De trainer van de Superboeren refereerde er nog maar eens aan na de teleurstellende 1-1 van de koploper in de eerste divisie tegen NEC. ,,Waanzinnig. Dat hele vak bomvol. Dan is het niet alleen vervelend voor mijn spelers, maar ook juist voor die supporters dat we het op het eind nog uit handen geven.’’