LIVE | De Graafschap aast op eerherstel tegen NAC Breda

Hamdaoui hoopt met De Graafschap op bekerstunt op vertrouwde bodem: ‘Mooie periode gehad bij FC Twente’

27 oktober DOETINCHEM - Voor De Graafschap-aanvaller Mohamed Hamdaoui betekent de bekerclash van vanavond (18.45 uur) bij FC Twente een terugkeer op bekend terrein. Hij speelde in het seizoen 2018-2019 na de winterstop op huurbasis in de Grolsch Veste en maakte in Enschede het kampioenschap in de eerste divisie mee.