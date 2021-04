LIVE | De Graafschap en Go Ahead Eagles halverwege op gelijke hoogte in defensieve kraker

De Graafschap laat lichte tekenen van herstel zien na rampweek: ‘We hebben mentali­teit getoond’

5 april UTRECHT - Hangend en wurgend, piepend en krakend én bovenal op karakter heeft De Graafschap in de jacht op promotie naar de eredivisie weer een stap in de goede richting gezet. Met de 0-1 zege bij Jong FC Utrecht, drie dagen na de blamerende nederlaag tegen FC Dordrecht (0-3) en het eerdere verlies bij NAC Breda (3-1), is een sportieve crisis weer even afgewend. Maar met een zwaar programma voor de boeg blijft de druk op de Doetinchemse club onverminderd groot.