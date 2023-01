LIVE | De Graafschap is voorsprong kwijt in Maastricht door fraaie uitbraak MVV

Benschop in de spits bij De Graafschap, ook Brittijn terug in de basis

Charlison Benschop keert in de laatste wedstrijd van De Graafschap in 2022 terug in de basis. De spits krijgt in de thuiswedstrijd tegen Willem II vrijdagavond (20.00 uur) de voorkeur boven Danzell Gravenberch.

15 december