LIVE: De Graafschap jaagt bij Roda JC op eerste prijs van het seizoen

LIVEKERKRADE - Het Parkstad Limburg Stadion kan vanavond zomaar het decor zijn van het eerste feestje van De Graafschap. De koploper van de eerste divisie kan zich bij winst in Kerkrade tegen Roda JC (aftrap 20.00 uur) in theorie verzekeren van de eerste periodetitel. Daar is ook een nederlaag van NAC bij TOP Oss voor nodig. Bovendien moet SC Cambuur punten laten liggen tegen FC Volendam. ,,Natuurlijk leeft de strijd om de periodetitel’’, zei trainer Mike Snoei eerder deze week. ,,Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn.’’ Mis niets in het liveblog!