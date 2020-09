LIVE | De Graafschap jaagt met Opoku en Tutuarima tegen Roda JC op tweede zege

Snoei trekt rookgor­dijn op bij De Graafschap: ‘Wij zijn heel voorzich­tig in coronatijd én willen verrassen’

28 augustus DOETINCHEM - Trainer Mike Snoei trekt een rookgordijn op bij De Graafschap in aanloop naar het eerste competitieduel van maandag (20.00 uur) met FC Den Bosch. De Doetinchemse club, titelkandidaat in de eerste divisie, werkt al zijn trainingen vanwege ‘coronarichtlijnen’ achter gesloten deuren af. Snoei hult zich daarbij in nevelen over zijn basisformatie.