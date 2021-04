LIVE | De Graafschap kan met winst rivaal Go Ahead Eagles afschudden in de jacht op promotie

Platje is met bevrijden­de goal goud waard voor De Graafschap: ‘Hiervoor ben ik terug naar Nederland gekomen’

8 maart DOETINCHEM - Melvin Platje is de redder van De Graafschap. Met zijn doelpunt als invaller tegen FC Eindhoven (1-0), in de blessuretijd van een draak van een wedstrijd, heeft de huurling van Bali United de Doetinchemse eerstedivisionist in de promotiestrijd behoed voor een nieuwe domper.