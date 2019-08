LIVE | De Graafschap komt vlak na rust op riante voorsprong

LIVEDOETINCHEM - Het eerste competitieduel voor De Graafschap in staat vrijdagavond op het programma. Op de Vijverberg ontvangt de ploeg van trainer Mike Snoei in de eerste divisie SC Cambuur. Het duel met de Friezen is een weerzien met Henk de Jong, de trainer van Cambuur. De Jong nam vorig seizoen afscheid in Doetinchem met degradatie uit de Eredivisie. De aftrap vrijdagavond is 20.00 uur. Mis niets in het liveblog.