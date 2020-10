LIVE | De Graafschap laat Helmond Sport na vroege voorsprong langszij komen

De Graafschap baalt van ‘rommelig schema’ na geschrapte topper tegen NAC Breda

8 oktober DOETINCHEM - De Graafschap baalt stevig van zijn chaotische competitiestart en de scheefgroei in de eerste divisie. Met de geschrapte topper van vrijdagavond tegen NAC, vanwege zes coronagevallen bij de koploper uit Breda, is het programma van de Doetinchemse club voor de tweede keer in de war geschopt.