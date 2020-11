LIVE | De Graafschap mist kansen, Cambuur verdubbelt voorsprong op de counter

‘Jonkie’ Lelieveld groeit in zijn rol bij De Graafschap: ‘Met goal of assist sneller in de picture’

7 november DOETINCHEM - Met zijn 22 jaar behoort hij tot de ‘jonkies’ bij De Graafschap. Maar Julian Lelieveld groeit in zijn rol bij de Doetinchemse club, titelkandidaat in de eerste divisie. De opkomende back stapt vol vertrouwen de weken van de waarheid in.