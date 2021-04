LIVE | De Graafschap nog doelpuntloos tegen FC Dordrecht in 'Stadion Sem Vijverberg’

De Graafschap speelt vanavond om 20.00 uur een thuiswedstrijd in de eigen Vijverberg tegen FC Dordrecht, de nummer 19 van de Keuken Kampioen Divisie. De Superboeren zullen zich koste wat het kost willen revancheren, na het verlies van vorige week tegen directe concurrent NAC en het gelijkspel een week eerder. Winst is een must om in het spoor van koploper Cambuur te blijven. Blijven de 3 punten in Doetinchem?