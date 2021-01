LIVE | De Graafschap onder druk in topper bij Almere City

Alarmfase 1 bij De Graafschap: ‘Deze nederlaag komt keihard aan’

30 november EINDHOVEN - De Graafschap stapt in crisissferen de decembermaand in. Met de beschamende 3-2 nederlaag bij FC Eindhoven – na Cambuur (0-2) en Volendam (2-5) de derde verliespartij in vijf duels – raakt de Doetinchemse eerstedivisionist achterop in de promotiestrijd. De druk neemt toe en de kritiek op trainer Mike Snoei zwelt andermaal aan.