LIVE | De Graafschap op jacht naar nieuwe voorsprong tegen tienkoppig Excelsior

Verderdiger Ted van de Pavert ontbreekt bij De Graafschap, hij was al een vraagteken voor het uitduel en ontbreekt vanwege een blessure. Spits Ralf Seuntjes keert na een enkelblessure terug in de wedstrijdselectie.



De Superboeren hebben na vier wedstrijden negen punten, de tegenstander uit Rotterdam staat op zes punten uit vijf duels.



Volg de ontwikkelingen in ons liveblog: