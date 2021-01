LIVE | De Graafschap op voorsprong door schitterende omhaal Joey Konings

‘De Graafschap kan zeker nog promoveren’

7:11 DOETINCHEM - De Graafschap is bezig aan een uitstekende serie en oogt plots volwassen. Stabiliteit is de opmaat naar de eredivisie. Dat zeggen Jan de Jonge en Darije Kalezic, die beiden kampioen werden met de Superboeren in de eerste divisie.