LIVE | De Graafschap op voorsprong na stormloop Cambuur

De Graafschap komt altied weer terug: dit zijn de negen promoties van de Superboe­ren

11:26 DOETINCHEM - De Graafschap koerst hard af op promotie. Voor de tiende keer in de historie kan de Doetinchemse club dit seizoen de stap naar de eredivisie zetten. ‘Wi-j komt altied weer terug’, luidt het credo bij de Superboeren. Een overzicht: van de supportersfile in 1973 tot de thriller onder Henk de Jong in 2018.