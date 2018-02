LIVE: De Graafschap verpulvert Jong FC Utrecht en loopt uit tot 7-0

De Graafschap haalt ook Deprem, hersteloperatie bij NEC

1 februari DOETINCHEM/ NIJMEGEN - De Gelderse eerstedivisionisten De Graafschap en NEC hebben in de transfermaand januari nog flink zaken gedaan. In Doetinchem is de selectie uiteindelijk op drie plekken versterkt. Op de laatste handelsdag hebben de Superboeren nog de jonge Zweed Rodin Deprem (19) binnengehengeld. In de Nijmeegse Goffert is in de winter een hersteloperatie doorgevoerd.