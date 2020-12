LIVE | De Graafschap sluit 2020 af met thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht

Seuntjens opnieuw goud waard voor De Graafschap bij benauwde zege op TOP Oss

30 oktober OSS - De Graafschap is in de eerste divisie opnieuw aan puntenverlies ontsnapt. Met de benauwde zege op TOP Oss (0-2), mede dankzij een nieuwe heldenrol van Ralf Seuntjens, stapt de Doetinchemse titelkandidaat opgelucht en lachend de toppermaand in.