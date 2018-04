LIVE: De Graafschap gaat voor derde zege op rij in Eindhoven

De Graafschap wil nog twee plekken klimmen

5 april DOETINCHEM – De Graafschap gaat vrijdagavond (20.00 uur) in het uitduel bij FC Eindhoven voor de derde zege op rij. De Doetinchemse eerstedivisionist is dankzij de zeges in het paasweekend op RKC Waalwijk (1-0) en FC Den Bosch (2-1) al bijna zeker van een ticket voor de nacompetitie.