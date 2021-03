LIVE | De Graafschap vlak na rust opnieuw op achterstand tegen NAC

Niet alle duels in eerste divisie meer live op televisie; De Graafschap en NEC willen zelf zendtijd inkopen

15 maart DOETINCHEM/ NIJMEGEN - De wedstrijden in de vierde periode van de eerste divisie worden vanwege de hoge kosten niet meer allemaal live uitgezonden door betaalzender ESPN. Maar de supporters van De Graafschap hoeven niet te vrezen dat ze een minuut hoeven te missen van hun favoriete club. De Doetinchemse eerstedivisionist is van plan zelf zendtijd in te kopen. Ook NEC onderzoekt de mogelijkheden om alle duels bij de fans te krijgen.