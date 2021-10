LIVE | Eerste basisplaats Devin Haen bij De Graafschap tegen FC Eindhoven

VIDEO De Graafschap neemt stelling: ‘Bier dat drinken we, daar gooien we niet mee’

26 september DOETINCHEM - De Graafschap neemt stelling tegen de dreigende trend van het gooien van bier door voetbalfans. Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur, roept supporters in een persoonlijke boodschap met een kwinkslag op zich te gedragen: ‘We zijn Achterhoekers. Bier dat drinken we, daar gooien we niet mee’.