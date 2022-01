LIVE | Eerste basisplaats voor Gravenberch bij De Graafschap, ook Brittijn in de basis tegen Excelsior

liveblogROTTERDAM - Danzell Gravenberch begint vanavond (20.00 uur) in het uitduel bij Excelsior voor het eerst in de basis bij De Graafschap. De spits krijgt de voorkeur boven Devin Haen. Joey Konings, zijn andere concurrent, zit na een positieve coronatest nog in quarantaine.