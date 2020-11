LIVE | Hamdaoui ontbreekt in basiself De Graafschap in topper tegen Cambuur

De Graafschap-FC Volendam op zaterdag 7 november om 14.00 uur

29 oktober DOETINCHEM - De wedstrijd tussen De Graafschap en FC Volendam in de eerste divisie is verplaatst naar zaterdag 7 november (14.00 uur). Het duel stond aanvankelijk een dag later gepland, om 20.00 uur.