LIVE | Hendriks bij terugkeer in de basis direct van waarde, De Graafschap halverwege op gelijke hoogte met TOP Oss

update De Graafschap en Cambuur weer om tafel over huurdeal Hendriks; Friezen willen financiële compensa­tie bij vernieti­gen clausule

DOETINCHEM - De huursoap rond Sam Hendriks krijgt een vervolg: De Graafschap doet een nieuwe poging onder de clausule in het contract uit te komen. De Doetinchemse eerstedivisionist is in onderhandeling met Cambuur.

6 april