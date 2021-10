LIVE | Kansen voor De Graafschap aan begin tweede helft, Eindhoven-doelman Bertrams is sta-in-de-weg

‘Verbod’ om Flevoland in te gaan wekt verbazing bij De Graafschap-supporters: ‘Meest betuttelen­de regeltje dat ik ooit gelezen heb’

7 oktober DOETINCHEM/ ALMERE - Verbazing en verbolgenheid in voetballand: supporters van De Graafschap hebben te horen gekregen dat zij zondag voor het uitduel bij Almere City (20.00 uur) niet voor 18.30 uur welkom zijn in Flevoland. Maar de aanhang van de eerstedivisionist hoeft niet bang te zijn voor controles. ,,Zo streng als de regel is geformuleerd, is de regel niet bedoeld", stelt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de Doetinchemse club.