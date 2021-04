LIVE | Lieftink breidt voorsprong De Graafschap uit met prachtige goal

De Graafschap-doel­man De Boer doodziek van nieuwe blunder in topper: ‘Goede keepers komen bovendrij­ven na tegensla­gen’

30 maart DOETINCHEM - Rody de Boer (23) ontpopt zich bij De Graafschap in de topduels tot ‘blunderkeeper’. De schuldbewuste goalie is doodziek van zijn kapitale ketser bij NAC Breda (3-1 verlies). Twee specialisten over het omgaan met tegenslagen.