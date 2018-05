LIVE: De Graafschap speelt eerste finale op weg naar eredivisie bij Almere City

De Graafschap belandde in de finale van de play-offs door Telstar over twee duels uit te schakelen. In Velsen-Zuid verloren de Achterhoekers met 3-2, maar die nederlaag werd zondag op de eigen Vijverberg in een spektakelstuk rechtgezet (4-2).

Almere City kan nog steeds naar de eredivisie dankzij een stunt in Kerkrade. Afgelopen weekend werd Roda JC daar met 1-2 opzij gezet. Het eerste play-offduel in Almere eindigde in een bloedeloze 0-0. De Graafschap is dus gewaarschuwd. Of laten de Superboeren zich toch verrassen in Flevoland?