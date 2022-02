LIVE | Opoku zet De Graafschap al snel op voorsprong tegen gehavend Telstar

podcast ‘Lastpost’ Openda maakt veel theater, commotie rond rentree Vloet en hierom scoren NEC en De Graafschap niet

Gelukkig. Corona heeft geen roet in het eten gegooid, want de bal rolde ook dit weekend weer voor onze drie Gelderse clubs. Vitesse heeft knap gewonnen in de Kuip door een doelpunt van Openda, maar wie is hij eigenlijk? NEC en De Graafschap komen allebei niet tot scoren en spelen met 0-0 gelijk. Waarom scoren ze niet? En de amateurs mogen weer meer!

17 januari