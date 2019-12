LIVE | Owusu schiet De Graafschap naast Telstar: 1-1

,,Of ik last heb van de druk en spanning? Nee, ik slaap nog heerlijk”, zegt Snoei stellig. Maar hoe strijdbaar hij ook klinkt; hij moet zich toch zorgen maken over de toestand van De Graafschap. Daar is immers alle reden toe. Het gat met FC Volendam, de grootste uitdager in de directe promotiestrijd (waar de eerste twee plaatsen dit seizoen recht op geven), is geslonken naar twee punten. De achterstand op koploper SC Cambuur bedraagt inmiddels zeven punten.