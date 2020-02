LIVE | Periodetitelkandidaat De Graafschap komt snel op voorsprong tegen Jong AZ

Leeuwinnen oefenen in juni op De Vijverberg tegen Noorwegen

11:11 DOETINCHEM - De Nederlandse voetbalsters oefenen begin juni tegen België en Noorwegen in de voorbereiding op de Olympische Spelen. België is op vrijdag 5 juni de tegenstander van Oranje in Breda. Noorwegen komt vier dagen later op bezoek op De Vijverberg in Doetinchem, de thuishaven van De Graafschap.