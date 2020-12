LIVE | Ralf Seuntjens scoort vanaf eigen helft, De Graafschap leidt tegen Jong Utrecht

De Graafschap incasseert nieuwe dreun bij FC Eindhoven na arbitrale blunder

29 november EINDHOVEN - De Graafschap heeft in het uitduel bij FC Eindhoven opnieuw een dreun van jewelste geïncasseerd. Met de 3-2 nederlaag - na Cambuur (0-2) en FC Volendam (2-5) de derde verliespartij in vijf duels - raakt de Doetinchemse eerstedivisionist achterop in de promotiestrijd.